Медведчук: Подтвердить страховой стаж смогут единицы пенсионеров

В условиях, когда часть экономики находится в тени, подтвердить требуемый согласно пенсионной реформе страховой стаж смогут единицы. Таким образом украинцы окажутся заложниками провальной экономической политики власти, считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

Формально, подчеркнул он, правительство выполнило свое обещание не повышать пенсионный возраст, но повысило страховой стаж для назначения пенсии по возрасту.

По мнению Медведчука, начинать реформы в стране надо было с дерегуляции и демонополизация бизнеса, создания условий для развития предпринимательства и благоприятного инвестиционного климата.

"Но "еврореформаторы" привыкли ставить все с ног на голову. Если нет возможности заработать страховой стаж, то они предоставляют право его… купить. Вот это действительно ноу-хау от Гройсмана: чем-чем, а страховым стажем государство еще никогда не торговало! Да и стоимость его, откровенно говоря, не малая: по подсчетам министра социальной политики Андрея Ревы – 1408-1056 гривен за каждый месяц. Не откроет ли это новые лазейки для коррупционеров – большой вопрос", – отметил Медведчук.

Он также подчеркнул, что даже поверхностное ознакомление с пенсионной реформой позволяет говорить о ее антисоциальной, антинародной направленности.

Недавно премьер-министр Владимир Гройсман обнародовал видео формулы расчета новых пенсий.

Источник: korrespondent.net