Суд арестовал Постного по новому подозрению

Львовский суд арестовал фигуранта "газового дела" Валерия Постного с возможностью внесения 50 млн грн залога. Об этом сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, сообщает УНН.

"Суд во Львове избрал Постному меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн", - сказал Кривенко.

Он добавил, что мера пресечения Постному избиралась по новому подозрению.

Вместе с тем, по словам Кривенко, подозреваемый сейчас находится во Львове, а в случае, если он не внесет залог, будет по решению суда содержаться в Лукъяновском СИЗО в Киеве.

Напомним, 16 июня обвиняемого по "газовому делу" нардепа Александра Онищенко Валерия Постного арестовали на два месяца с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога.

Ранее Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, но его сразу же задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, по "газовому делу" Онищенко прокуроры САП и детективы НАБУ вручили обвинительные акты восьми подозреваемым и их защитникам.

Источник: korrespondent.net