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03. 07. 2017

Береговая охрана Греции обстреляла турецкое судно

В Греции корабли береговой охраны открыли огонь по сухогрузу M/V ACT, следовавшему под турецким флагом. Как сообщает турецкое агентство Deniz Haber Ajansi, по кораблю было произведено 16 выстрелов. По данным СМИ, судно направлялось из турецкого порта Искендерун в Измитский залив (находится в Мраморном море).

При этом телеканал CNN Turk со ссылкой на рассказ капитана судна информирует, что береговая охрана Греции потребовала, чтобы сухогруз пришвартовался в порте Родос для осмотра груза. Капитан также заявил о попадании 16 выстрелов в корабль. Телеканал сообщает, что инцидент произошел в Эгейском море.

По данным газеты The Daily Sabah, судно находилось в международных водах, в связи с чем капитан отказался выполнять требование греческих пограничников. Об инциденте он сообщил береговой охране Турции. Сухогруз в настоящее время находится в турецких водах и направляется в Мармарис, опасности для судна нет.

Напомним, в мае в Мининфраструктуры заявили, что российский корабль пытался захватить украинский спасательный катер в Черном море.

Источник: korrespondent.net
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