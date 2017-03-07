Сирия пригрозила США "ответом от союзников" в случае нового удара

Дамаск пригрозил Вашингтону "ответным ударом от союзников" в случае атаки по правительственным войскам Сирии наподобие ракетного удара, нанесенного США по авиабазе ВВС Сирии весной этого года. Об этом сообщает агентство FARS в понедельник, 3 июля.

"Мы бы не удивились, если бы Соединенные Штаты совершили новые атаки против Сирии. Но им следует внимательно рассмотреть возможные реакции (на атаки, – ред.), и они должны знать, что ответ Сирии и ее союзников будет не таким, как после первого акта агрессии (ракетного удара США по базе Эш-Шайрат ВВС Сирии после предполагаемой химатаки в Хан-Шейхуне, – ред.)", – заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

Он вновь подчеркнул, что официальный Дамаск с 2014 года не располагает химическим оружием, так как все имевшиеся вооружения были уничтожены в соответствии с соглашением, которого удалось достичь России и США.

Недавно в Белом доме заявляли, что режим президента Сирии Башара Асада готовит химическую атаку.

Источник: korrespondent.net