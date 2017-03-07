Штаб: При обстрелах на Донбассе погиб военный

В результате обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе погиб один военнослужащий и еще один ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 3 июля.

По данным штаба, позиции украинских военных обстреливались сепаратистами семь раз. Так, на приморском направлениисепаратисты из стрелкового оружия и подствольных гранатометов обстреливали позиции Вооруженных сил Украины вблизи Лебединского, а из 152-миллиметровой артиллерии – у Гнутово.

В пресс-центре отмечают, что на донецком направлении у населенного пункта Луганское по украинским военным дважды вели огонь снайперские группы сепаратистов.

На Луганщине у поселка Желтое сепаратисты вели огонь из противотанковых гранатометов, добавляют в штабе.

В свою очередь в самопровозглашенной ДНР заявляют, что украинские военные прошедшие сутки 23 раза нарушили режим тишины. В ЛНР утверждают о двух нарушениях со стороны ВСУ.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе ранения получили двое украинских военных.

Источник: korrespondent.net