Лента RSS
Подписаться на ленту
03 июля 2017, понедельник, 20:45
+18°C
Завтра +21°C
+18°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
03. 07. 2017

Штаб: При обстрелах на Донбассе погиб военный

В результате обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе погиб один военнослужащий и еще один ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 3 июля.

По данным штаба, позиции украинских военных обстреливались сепаратистами семь раз. Так, на приморском направлениисепаратисты из стрелкового оружия и подствольных гранатометов обстреливали позиции Вооруженных сил Украины вблизи Лебединского, а из 152-миллиметровой артиллерии – у Гнутово.

В пресс-центре отмечают, что на донецком направлении у населенного пункта Луганское по украинским военным дважды вели огонь снайперские группы сепаратистов.

На Луганщине у поселка Желтое сепаратисты вели огонь из противотанковых гранатометов, добавляют в штабе.

В свою очередь в самопровозглашенной ДНР заявляют, что украинские военные прошедшие сутки 23 раза нарушили режим тишины. В ЛНР утверждают о двух нарушениях со стороны ВСУ.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе ранения получили двое украинских военных.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Анекдот все анекдоты

Что бы я ни собрался делать, у моей бабушки есть такая же история, в которой кто-то умер…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.