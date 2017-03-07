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03. 07. 2017

Губернатор Нью-Джерси отдохнул на закрытом им же пляже

Шквал критических комментариев обрушился на губернатора Нью-Джерси Кристофера Кристи из-за фотографий, на которых он с семьей запечатлен отдыхающим на закрытом для публики пляже.

Ранее губернатор-республиканец распорядился закрыть на выходные и на День независимости США 4 июля ряд парков и бесплатных пляжей, в том числе и пляж Island State Beach Park, на котором его запечатлели фотографы. Решение закрыть парки и пляжи на выходные губернатор объяснил тем, что законодатели штата не уложились в сроки с согласованием бюджета.

"Я вообще не загорал сегодня", - утверждал Кристофер Кристи до того как в СМИ появились фотографии с его отдыха на пляже.

Других посетителей, направлявшихся на пляж Island State Beach Park, полиция разворачивала у входа в парк.

После публикации фотографий пресс-секретарь губернатора Брайан Мюррей признал, что Кристи на пляже был - но якобы очень недолго. Со слов пресс-секретаря, губернатор только переговорил с женой и детьми и поехал на работу.

Сам Кристи заявил, что его семья проводила выходные в резиденции губернатора и он вскоре улетел оттуда на работу на вертолете. "Так это работает. Становитесь губернатором, и тогда у вас будет там резиденция", - сказал он на пресс-конференции.

В выходные все государственные парки Нью-Джерси и бесплатные пляжи не работали, потому что местные законодатели не уложились в срок с принятием закона о медицинском страховании. Нью-Джерси оказался в числе девяти штатов, которые не смогли принять бюджет до начала июля, как было запланировано.

Ранее власти города Ойстер-Бэй в штате Нью-Йорк отказали российским дипломатам в праве на бесплатное посещение городских пляжей.

Источник: korrespondent.net
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