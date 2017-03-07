На Херсонщине тушат масштабный лесной пожар

В Херсонской области возле села Чулаковка Голопристанского района в лесу возник крупный пожар. Информация о возгорании поступила около 15.00 в понедельник, 3 июля, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Произошло возгорание лесной подстилки и молодых насаждений сосны на территории Чулаковского лесничества на площади около 20 гектар", – отмечают в ведомстве.

По состоянию на 21.00 с огнем боролись 86 спасателей с помощью 25 единиц специальной техники. К тушению пожара также привлечена авиация: от ГСЧС – самолет-АН 32 П и вертолет МИ-8; от ВСУ – вертолет МИ-8.

Пресс-служба ГСЧС

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Источник: korrespondent.net