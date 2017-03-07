В Бостоне авто врезалось в толпу пешеходов

Возле бостонского аэропорта Logan автомобиль въехал в группу пешеходов. В результате инцидента несколько человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает полиция штата Массачусетс.

По данным Boston Globe, ранены девять человек. Официально эта информация не подтверждена, характер полученных пострадавшими травм неизвестен. Информации о причинах случившегося пока тоже нет.

Журналисты также утверждают, что водитель автомобиля после инцидента не пытался скрыться и сейчас дает показания полиции. В связи с этим пресса не исключает, что у него не было умысла сбивать людей.

Недавно полицейские открыли огонь по водителю автомобиля в Брюсселе, который попытался наехать на них.

Источник: korrespondent.net