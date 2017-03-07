Новинский: ГПУ сводит счеты с оппозицией

Генпрокуратура Украины сегодня превратилась в орган для сведения счетов с оппозицией. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский в эфире канала 112 Украина в понедельник, 3 июля.

"Когда с меня снимали неприкосновенность, находясь на трибуне парламента (генпрокурор, – ред.) Юрий Луценко заявил, что существуют неоспоримые доказательства нарушения мною закона. Тогда он отметил, что после лишения неприкосновенности они смогут сразу же вручить мне подозрение, возбудить уголовное дело и очень скоро оно окажется в суде. Прошло уже 7 или 8 месяцев, но мне никто подозрение так и не вручил. Хотя, если бы были какие-либо доказательства любого моего правонарушения, подозрение мне могли бы вручить уже на следующий день после снятия неприкосновенности. Это говорит о том, что Луценко с трибуны Верховной Рады врал народным депутатам и всей Украине", – цитирует Новинского пресс-служба партии.

Новинский добавил, что после снятия неприкосновенности в его жизни ничего не изменилось. "Я как был свидетелем в одном из уголовных дел, так и остался. Сотрудничал со следствием и до снятия неприкосновенности, и после этого", – отметил он.

Комментируя возможное возбуждение против него нового уголовного дела, Новинский отметил, что власть руками Генпрокуратуры продолжает попытки запугать оппозицию, которая ее критикует.

"Все эти действия против меня являются доказательством того, что Генеральная прокуратура под руководством Луценко превратилась орган политической инквизиции. Генпрокуратура сегодня – это орган для сведения счетов с оппозицией", – заявил Новинский.

Напомним, 8 декабря Верховная Рада лишила неприкосновенности Вадима Новинского. За проголосовали 228 нардепов.

Источник: korrespondent.net