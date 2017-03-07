Замдиректора ProZorro купила квартиру в Донецке

Заместитель генерального директора по финансовым вопросам государственного предприятия ProZorro Татьяна Сазонова приобрела в прошлом году квартиру в оккупированном Донецке. Об этом сообщается в ее декларации за 2016 год.

Согласно документу, 25 февраля 2016 года Сазонова приобрела или получила права на квартиру в Донецке общей площадью 253,9 квадратных метра. Также замгендиректора совместно с мужем владеет еще одной квартирой в оккупированном Донецке площадью 69,3 кв. м. Место фактического проживания указан Киев, однако никакой столичной недвижимостью в 2016 году Сазонова или ее муж не владели и не арендовали.

Кроме того, она указала два автомобиля: BMW X5 3.0SI 2008 года выпуска и Land Rover Range Rover Evoque 2015 г. в. За прошедший год на госпредприятии она зарплатой получила 71 тысячу 339 гривен и 28 тысяч как другой доход.

В то же время в процентах Сазонова получила 4 миллиона 741 тысяч 318 гривен. Все свои деньги замгендиректора держит на счетах в банках, а именно: 23 тысяч 848 гривен, 343 тысяч 554 долларов, 64 тысяч 656 евро. 980 тысяч долларов она дала взаймы третьим лицам.

Также 29 июня 2017 года Сазонова купила квартиру и в Киеве общей площадью 181 кв. м. стоимостью 1 млн 718 тысяч 500 гривен.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку 20 деклараций чиновников.

Источник: korrespondent.net