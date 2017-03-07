Гройсман: Экс-владельцы Привата ответят по закону

"Если обязательства выполнены, то по ним будут соответствующие решения, если они не выполнены, в том числе Национальный банк это засвидетельствует и потом наступает уголовная ответственность за невыполнение закона", − отметил премьер и добавил, что Приватбанк является стабильным. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире ICTV, что если обязательства бывших акционеров ПриватБанка не будут выполнены, их ждет уголовная ответственность за невыполнение закона.

Касательно Александра Шлапака, который возглавил банк после национализации, Гройсман подчеркнул, что он изначально занимал эту должность временно для его стабилизации и свою работу выполнил.

"Сейчас он подал в отставку, более того, премьер-министр, правительство уже не назначают руководителя − эго назначает независимый наблюдательный совет. Наблюдательный совет рассмотрит это заявление и будет принимать решение. Я считаю, что Александр Шлапак очень высококвалифицированный, очень честный и профессиональный управленец", − указал глава правительства.

Глава правления ПриватБанка подал в отставку

Отметим, один из экс-владельцев банка Игорь Коломойский заявил, что бывшие акционеры ПриватБанка продолжают переговоры по реструктуризации имеющихся перед финучреждением обязательств.

Напомним, Минфин опубликовал письмо Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которое они направили 16 декабря 2016 года в Кабмин с просьбой национализировать банк и обещаниями провести реструктуризацию его кредитного портфеля до 1 июля 2017 для покрытия убытков государства .

В НБУ заявили, что экс-владельцы ПриватБанка не выполнили взятых на себя обязательств по добровольной реструктуризации долгов.

Источник: korrespondent.net