Пекин против односторонних мер в отношении КНДР

Постпред Китая при ООН Лю Цзеи заявил, что Пекин выступает против односторонних санкций в отношении Северной Кореи, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что частью решения проблемы на Корейском полуострове могут быть только меры, принимаемые Советом Безопасности ООН.

"Мы считаем, что Совет Безопасности может принимать решение по мерам для улучшения ситуации или предотвращения ухудшения ситуации. Но даже при таком подходе мы не считаем, что введение санкций − это единственный путь. Это должно быть частью других усилий по поиску решений проблемы", − отметил Лю Цзеи журналистам.

В отношении КНДР действуют односторонние санкции США в связи с разработкой ядерного оружия и баллистических ракет, а также в связи с нарушением прав человека. "Мы всегда выступали против односторонних санкций вне ООН, мы не считаем это верным шагом", − резюмировал постпред Китая.

Напомним, в июле Китай председательствует в Совете Безопасности.

Ранее Вашингтон ввел санкции против граждан России, КНДР и Китая в связи с ядерной программой Пхеньяна, а также продлил существующие санкции в отношении КНДР еще на год.

Источник: korrespondent.net