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03. 07. 2017

СМИ: Трамп намерен увеличить экспорт газа в Европу

 
На встрече с лидерами европейских стран в Варшаве Дональд Трамп выступит за увеличение поставок американского природного газа в Европу, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом.
 
Отмечается, что на встрече, которая должна состояться 6 июля в польской столице, Трамп объявит, что США намерены максимально облегчить для американских компаний поставки сжиженного газа (СПГ) в страны Центральной и Восточной Европы.
 
Авторы статьи отмечают, что республиканцы поддерживают использование экспорта газа в качестве политического инструмента против России.
 
Бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Джонс заявил, что увеличение экспорта американского газа уменьшит возможности России в регионе.
 
"Экспортируя энергоносители и помогая странам, не имеющим достаточно собственных ресурсов, стать более самостоятельными и менее зависимыми, США могут продемонстрировать собственную доброжелательность", − отметил он.
 
Ожидается, что Соединенные Штаты выйдут на третье место в мире по объемам экспорта СПГ уже в 2020 году. Вместе с тем перенасыщение рынка способно, несмотря на все усилия Трампа, ограничить рост американского экспорта энергоносителей, подчеркивается в статье. Кроме того Россия обладает такими преимуществами на европейском рынке, как относительная географическая близость и наличие трубопроводов.
 
США начали регулярные поставки сжиженного газа в Европу
 
В Европе также ожидают, что американский лидер прояснит позицию Вашингтона относительно газопровода Северный поток-2.
 
Напомним, в ЕС отложили переговоры по Северному потоку-2 с российской стороной до сентября текущего года.
 

Источник: korrespondent.net
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