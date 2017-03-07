СМИ: Трамп намерен увеличить экспорт газа в Европу

На встрече с лидерами европейских стран в Варшаве Дональд Трамп выступит за увеличение поставок американского природного газа в Европу, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что на встрече, которая должна состояться 6 июля в польской столице, Трамп объявит, что США намерены максимально облегчить для американских компаний поставки сжиженного газа (СПГ) в страны Центральной и Восточной Европы.

Авторы статьи отмечают, что республиканцы поддерживают использование экспорта газа в качестве политического инструмента против России.

Бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Джонс заявил, что увеличение экспорта американского газа уменьшит возможности России в регионе.

"Экспортируя энергоносители и помогая странам, не имеющим достаточно собственных ресурсов, стать более самостоятельными и менее зависимыми, США могут продемонстрировать собственную доброжелательность", − отметил он.

Ожидается, что Соединенные Штаты выйдут на третье место в мире по объемам экспорта СПГ уже в 2020 году. Вместе с тем перенасыщение рынка способно, несмотря на все усилия Трампа, ограничить рост американского экспорта энергоносителей, подчеркивается в статье. Кроме того Россия обладает такими преимуществами на европейском рынке, как относительная географическая близость и наличие трубопроводов.

США начали регулярные поставки сжиженного газа в Европу

В Европе также ожидают, что американский лидер прояснит позицию Вашингтона относительно газопровода Северный поток-2.

Напомним, в ЕС отложили переговоры по Северному потоку-2 с российской стороной до сентября текущего года.

Источник: korrespondent.net