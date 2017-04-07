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04. 07. 2017

Укрзализныця анонсировала в июле дополнительный поезд Киев-Одесса

 
В пресс-службе Укрзализныци сообщили, что в июле по выходным дням будет курсировать дополнительный поезд Киев-Одесса.
 
Отмечается, что поезд № 223/224 Киев-Одесса будет отправляться 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 июля.
 
Из Киева поезд будет выезжать в 7.54 и прибывать в Одессу в 17.51.
 
Из Одессы он будет отправляться в 10.37 и прибывать в столицу Украины в 20.37.
 
Также предусмотрены остановки на станциях Козятин, Винница, Жмеринка и Раздельная.
 
Как сообщал Корреспондент.net, Укрзализныця запустила прямой поезд из Мариуполя в Одессу, а также продлила на летний период маршруты курсирования четырех поездов дальнего следования к Херсону, Новоалексеевке и Геническе. 
 
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Источник: korrespondent.net
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