Приватбанку ничего не угрожает − Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире ICTV, что стабильной работе ПриватБанка сейчас ничего не угрожает.

"Это системный банк, в котором есть десятки миллионов украинских граждан, которые имеют там свои счета или пользуются услугами банка. Стабильности Приватбанка ничего не угрожает", − отметил глава правительства.

По его словам национализация банка состоялось в интересах украинцев и банковской системы и зверил, что "не вел никаких переговоров с владельцами банка".

По словам Гройсмана, сейчас у ПриватБанка есть менеджмент, там создали независимый наблюдательный совет со специалистами международного уровня, наняты лучшие юристы, аудиторы, которые работают над тем, чтобы обеспечить интересы государства.

Касательно Александра Шлапака, который возглавил банк после национализации, Гройсман подчеркнул, что он изначально занимал эту должность временно для стабилизации ПриватБанка и свою работу выполнил. "Сейчас он подал в отставку, более того, премьер-министр, правительство уже не назначают руководителя − эго назначает независимый наблюдательный совет. Наблюдательный совет рассмотрит это заявление и будет принимать решение. Я считаю, что Александр Шлапак очень высококвалифицированный, очень честный и профессиональный управленец", − указал глава правительства. Напомним, 26 июня стало известно, что председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак подал в отставку. Гройсман: Экс-владельцы Привата ответят по закону

Источник: korrespondent.net