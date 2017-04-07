Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Москве

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 июля проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, находящимся в России с официальным визитом.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны планируют подписать 40 соглашений на сумму более 10 миллиардов долларов, определят новые цели развития двусторонних отношений, а также заявят о совместной позиции по наиболее важным международным и региональным вопросам.

Вечером 3 июля Путин провел с Си Цзиньпином неформальную встречу, которая не предусматривала повестки дня. Основной день визита − вторник. На этот день запланированы переговоры делегаций в узком и расширенном составах.

Ранее глава МИД Китая Ван И отмечал, что планируемые к подписанию документы будут связаны, в том числе, с созданием евразийского торгового партнерства.