На юге Франции неизвестные стреляли по толпе

На юге Франции в городе Тулуза группа неизвестных открыла стрельбу по толпе, передает Franceinfo.

В результате инцидента один человек погиб и шестеро получили ранения.

Отмечается, что несколько нападавших на скутере и мотоцикле открыли огонь по группе людей на улице и затем скрылись. Сообщается, что по крайней мере один из подозреваемых был в традиционной мусульманской одежде.

В полиции исключают версию теракта и мотивом стрельбы называют "сведение счетов". По данным СМИ погибший был известен полиции , его подозревали в убийстве в прошлом году .

Ранее сообщалось, что во французской коммуне Авиньон неизвестные открыли огонь около мечети. Пострадали не менее восьми человек.