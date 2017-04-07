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04. 07. 2017

На юге Франции неизвестные стреляли по толпе

 
На юге Франции в городе Тулуза группа неизвестных открыла стрельбу по толпе, передает Franceinfo.
 
В результате инцидента один человек погиб и шестеро получили ранения.
 
Отмечается, что несколько нападавших на скутере и мотоцикле открыли огонь по группе людей на улице и затем скрылись. Сообщается, что по крайней мере один из подозреваемых был в традиционной мусульманской одежде.
 
В полиции исключают версию теракта и мотивом стрельбы называют "сведение счетов". По данным СМИ погибший был известен полиции, его подозревали в убийстве в прошлом году.
 
Ранее сообщалось, что во французской коммуне Авиньон неизвестные открыли огонь около мечети. Пострадали не менее восьми человек.
 
Во Франции неизвестный стрелял на парковке в Лилле
 
 

Источник: korrespondent.net
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