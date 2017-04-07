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04. 07. 2017

Трамп и Меркель обсудили повестку саммита G20

 
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 3 июля обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель повестку дня грядущего саммита G20, в том числе вопросы климата, сообщает Белый дом.
 
Отмечается, что в ходе дискуссии лидеры обсудили вопросы климата, в том числе глобальный избыток производства стали.
 
Ранее Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, так как оно экономически невыгодно для страны. Он предложил заключить новое соглашение более справедливое для американского бизнеса.
 
Напомним, саммит G20 пройдет 7-8 июля 2017 года в Гамбурге. Расходы на его безопасность обойдутся немецкому федеральному бюджету в 32 миллиона евро.
 
Как сообщал Корреспондент.net, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин 8 июля в Гамбурге обсудят ситуацию в Украине.

Источник: korrespondent.net
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