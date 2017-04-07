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04. 07. 2017

СМИ: Луценко хочет лишить неприкосновенности Бакулина

 
Следующим народным депутатом, с которого ГПУ будет просить снять неприкосновенность может быть Евгений Бакулин от Оппозиционного блока, передает Украинская правда со ссылкой на собственный источник.
 
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что намерен осенью внести представление на снятие неприкосновенности с депутата Верховной Рады по делу о закупке буровых установок по завышенным ценам. Фамилию нардепа глава ГПУ не сообщил.
 
Напомним, ранее Генпрокуратура направила в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов. Позже Луценко сообщил, что для этого имеется достаточно доказательств.
 
ГПУ ведет расследование против ряда министров

Источник: korrespondent.net
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