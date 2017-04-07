Премьер Индии впервые в истории посетит Израиль

Нарендра Моди станет первым действующим премьер-министром Индии, который посетит Израиль за почти 70 лет его существования, передает РИА Новости.

Отмечается, что израильтяне ждут от визита, который начнется во вторник, 4 июля, новых возможностей для внедрения в третью по величине экономику Азии и уменьшения критики со стороны Индии по поводу оккупации палестинских территорий.

"Это исторический, первый за 70 лет, визит главы индийского правительства в Израиль. Он демонстрирует, что наши отношения за последние годы стали ближе. Визит позволит углубить сотрудничество в безопасности, сельском хозяйстве, водопользовании, энергетике − практически каждой отрасли, где занят Израиль", − отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ожидается, что Моди, в отличие от многих зарубежных лидеров, не станет совмещать визит в Израиль с посещением Палестины, которую Индия долгие годы поддерживала на международных площадках.

Визит индийского премьера продлится до четверга, 6 июля. Он проведет переговоры с президентом Реувеном Ривлином и лидером оппозиции Ицхаком Герцогом, помимо нескольких встреч с Нетаньяху, который будет сопровождать гостя на протяжении большей части поездки.

Согласно статистическим данным, с 1992 года товарооборот стран вырос до 4,13 миллиарда с 200 миллионов долларов. Индия занимает девятое место в списке торговых партнеров Израиля.

Напомним, ранее Израиль посетил американский лидер Дональд Трамп. Он стал первым действующим президентом США, побывавшим в Храме Гроба Господня и у Стены Плача в Иерусалиме.

Источник: korrespondent.net