КНДР запустила очередную ракету

Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, передает Yonhap News со ссылкой на южнокорейских военных.
По их сведениям, пуск был проведен с авиабазы Banghyon в провинции Пхёнан-Пукто, которая находится недалеко от границы с Китаем. Тип ракет пока не установлен.
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в Японском море. Ее полет продолжался 40 минут.
Японская служба безопасности на море призвала корабли соблюдать осторожность и информировать местные подразделения в случае обнаружения на поверхности воды крупных предметов, которые могут быть обломками ракеты.
Ранее Северная Корея предупредила о том, что ее ракеты могут нанести удар по любой точке земного шара.
Как сообщал Корреспондент.net, в начале июня КНДР провела сразу несколько пусков баллистических ракет с восточного побережья страны.
Источник: korrespondent.net