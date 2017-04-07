Лента RSS
Подписаться на ленту
04 июля 2017, вторник, 05:51
+21°C
Завтра +19°C
+21°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
04. 07. 2017

КНДР запустила очередную ракету

 
Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, передает Yonhap News со ссылкой на южнокорейских военных.
 
По их сведениям, пуск был проведен с авиабазы Banghyon в провинции Пхёнан-Пукто, которая находится недалеко от границы с Китаем. Тип ракет пока не установлен.
 
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в Японском море. Ее полет продолжался 40 минут.
 
Японская служба безопасности на море призвала корабли соблюдать осторожность и информировать местные подразделения в случае обнаружения на поверхности воды крупных предметов, которые могут быть обломками ракеты.
 
Ранее Северная Корея предупредила о том, что ее ракеты могут нанести удар по любой точке земного шара.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в начале июня КНДР провела сразу несколько пусков баллистических ракет с восточного побережья страны.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Анекдот все анекдоты

Что бы я ни собрался делать, у моей бабушки есть такая же история, в которой кто-то умер…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.