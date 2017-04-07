КНДР запустила очередную ракету

По их сведениям, пуск был проведен с авиабазы Banghyon в провинции Пхёнан-Пукто, которая находится недалеко от границы с Китаем. Тип ракет пока не установлен.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в Японском море. Ее полет продолжался 40 минут.

Японская служба безопасности на море призвала корабли соблюдать осторожность и информировать местные подразделения в случае обнаружения на поверхности воды крупных предметов, которые могут быть обломками ракеты.