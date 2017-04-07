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04. 07. 2017

В Кремле рассказали, что обсудят Путин и Трамп

 
Помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе первой личной встречи на саммите G20 в Гамбурге обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, передает DW.
 
"Я слышал, что американцы хотят поднять, если это соответствует действительности, тему Сирии и Украины", − отметил он.
 
В Кремле считают, что необходимо обсудить также проблему международного терроризма в целом. Также Ушаков добавил, что может быть затронута "тематика контроля над вооружениями и стратегической стабильности".
 
Встреча Путина и Трампа должна пройти в кулуарах саммита G20, который состоится в Гамбурге 7-8 июля. Конкретное время переговоров пока не определено, отметил помощник российского президента.
 
"Условлено, что президенты встретятся, но графики достаточно плотные. Мы будем совместно с американскими партнерами искать интервалы и окна для проведения этой важнейшей встречи" − подчеркнул Ушаков.
 
Ранее сообщалось, что Трамп хочет провести с Путиным полноформатную встречу на саммите "Большой двадцатки".

Источник: korrespondent.net
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