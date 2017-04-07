В США при попытке угнать вертолет застрелили мужчину

В американском штате Орегон в аэропорту города Хиллсборо вооруженный мужчина был застрелен при попытке угнать вертолет, передает Oregonian.

Отмечается, что подозреваемый напал на инструктора летной академии и его ученика и произвел выстрел, после чего ненадолго проник в вертолет.

После безуспешной попытки украсть вертолет преступник попытался скрыться. В близлежащем поле его настиг и ликвидировал полицейский.

Инструктор и ученик не пострадали. В связи с инцидентом были приостановлены отправка и прием всех авиарейсов в аэропорту.

Ранее сообщалось, что в Бердянске Запорожской области двое мужчин при задержании избили полицейских и пытались угнать их автомобиль.

Источник: korrespondent.net