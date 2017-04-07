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04. 07. 2017

В США при попытке угнать вертолет застрелили мужчину

 
В американском штате Орегон в аэропорту города Хиллсборо вооруженный мужчина был застрелен при попытке угнать вертолет, передает Oregonian.
 
Отмечается, что подозреваемый напал на инструктора летной академии и его ученика и произвел выстрел, после чего ненадолго проник в вертолет.
 
После безуспешной попытки украсть вертолет преступник попытался скрыться. В близлежащем поле его настиг и ликвидировал полицейский.
 
Инструктор и ученик не пострадали. В связи с инцидентом были приостановлены отправка и прием всех авиарейсов в аэропорту.
 
Ранее сообщалось, что в Бердянске Запорожской области двое мужчин при задержании избили полицейских и пытались угнать их автомобиль.

Источник: korrespondent.net
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