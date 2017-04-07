Луценко: Решения Рады не защитят нардепов

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире 5 канала, что немотивированные решения комитета или Верховной Рады не остановят Генеральную прокуратуру Украины в привлечении к ответственности отдельных народных депутатов.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам регламента не поддержал представление ГПУ о снятии неприкосновенности с нардепа от Народного фронта Евгения Дейдея.

"Если вдруг будут немотивированные решения комитета или Верховной Рады – это не остановит наши действия. Мы найдем ответ и через следующее представление в Верховную Раду и другими действиями в отношении тех, кто хочет сейчас защитить своих коррупционеров", − отметил он.

Луценко также подчеркнул, что не охотится за депутатами.

"Практически эти дела мы будем представлять вдвоем с руководством САП, где будут наши следователи и прокуроры, детективы и прокуроры. Безусловно мне бы хотелось, чтобы общество напомнило депутатам, что феодальный аргумент в виде депутатской неприкосновенности должен быть отменен, если не для всех, то по крайней мере для тех, кем заинтересовались правоохранительные органы. При этом хочу подчеркнуть: я не охочусь за депутатами. Подтверждением этого является, например, дело Лозового, которую нарушала Специализированная антикоррупционная прокуратура, они его обвиняли в незаконном обогащении", − рассказал генпрокурор.

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Как сообщал Корреспондент.net , Генпрокуратура направила в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов. Позже Луценко сообщил, что для этого имеется достаточно доказательств.

Источник: korrespondent.net