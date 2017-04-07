Лента RSS
Подписаться на ленту
04 июля 2017, вторник, 07:20
+21°C
Завтра +19°C
+21°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
04. 07. 2017

Луценко: Решения Рады не защитят нардепов

 
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире 5 канала, что немотивированные решения комитета или Верховной Рады не остановят Генеральную прокуратуру Украины в привлечении к ответственности отдельных народных депутатов.
 
Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам регламента не поддержал представление ГПУ о снятии неприкосновенности с нардепа от Народного фронта Евгения Дейдея.
 
"Если вдруг будут немотивированные решения комитета или Верховной Рады – это не остановит наши действия. Мы найдем ответ и через следующее представление в Верховную Раду и другими действиями в отношении тех, кто хочет сейчас защитить своих коррупционеров", − отметил он.
 
Луценко также подчеркнул, что не охотится за депутатами.
 
"Практически эти дела мы будем представлять вдвоем с руководством САП, где будут наши следователи и прокуроры, детективы и прокуроры. Безусловно мне бы хотелось, чтобы общество напомнило депутатам, что феодальный аргумент в виде депутатской неприкосновенности должен быть отменен, если не для всех, то по крайней мере для тех, кем заинтересовались правоохранительные органы. При этом хочу подчеркнуть: я не охочусь за депутатами. Подтверждением этого является, например, дело Лозового, которую нарушала Специализированная антикоррупционная прокуратура, они его обвиняли в незаконном обогащении", − рассказал генпрокурор.
 
СМИ: Луценко хочет лишить неприкосновенности Бакулина
 
Как сообщал Корреспондент.net, Генпрокуратура направила в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов. Позже Луценко сообщил, что для этого имеется достаточно доказательств.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Анекдот все анекдоты

Что бы я ни собрался делать, у моей бабушки есть такая же история, в которой кто-то умер…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.