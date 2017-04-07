Итоги 03.07: Поддержка НАТО и раскол в ОБСЕ

ОБСЕ осталась без генсека Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе с субботы, 1 июля, осталась без генерального секретаря, так как срок полномочий итальянского дипломата Ламберто Заньера истек 30 июня. Новый административный глава пока не утвержден, поскольку 57 членов организации, включая представителей России и США, не смогли достичь согласия по "пакету" назначений на ряд руководящих должностей. Заньер отметил, что сложившаяся ситуация свидетельствует о глубоком расколе в ОБСЕ.

В штабе АТО сообщили о доказательствах поддержки Россией сепаратистов

Штаб АТО выложил фото-доказательства снабжения Россией сепаратистов на Донбассе. В районе Каменки были обнаружены остатки боеприпасов, сухих пайков, медикаментов и военное снаряжение российского производства.

Порошенко подписал закон о качестве продуктов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных". Он вступит в силу весной 2018 года.

В НАТО назвали долгосрочным вопрос предоставления помощи Украины

Помощник генерального секретаря НАТО Сорина Думитру Дукару на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 20-ой годовщины подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора заявил, что НАТО поддерживает мирное решение конфликта на востоке Украины, полностью уважая ее суверенитет и территориальную целостность.

"Для нас предоставление помощи Украины – это долгосрочный вопрос, мы хотим увидеть успешный переход Украины к стабильной демократии", – отметил он.

По словам Дукару, Москва ведет против Украины не только классическую военную агрессию, но и современную гибридную войну.

НБУ разрешил украинцам инвестировать за рубеж

Национальный банк Украины с 3 июля 2017 года ввел выдачу украинцам валютных лицензий в электронной форме для перечисления валюты за границу. Физические лица (кроме предпринимателей) смогут получать электронные индивидуальные лицензии на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций через уполномоченные банки.

На основании е-лицензий физическое лицо сможет в течение одного календарного года перечислить иностранную валюту за границу на общую сумму до 50 000 долларов США (в эквиваленте).

В Киев приехала миссия Всемирного банка

В Киеве начала работу миссия Всемирного банка, которая оценит прогресс легкости ведения бизнеса. По данным пресс-службы Министерство экономического развития и торговли Украины, миссия будет работать в течение недели. В основе программы визита – встречи с частным сектором для оценки практической имплементации реформ задекларированных Украиной в текущем году.

В России завели новые дела на бойцов ВСУ

Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела против украинских военнослужащих по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). По данным следствия, в июне 2017 года украинские военнослужащие произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданским объектам в Донецке и Донецкой области.

Нацбанк назвал количество банков, пострадавших от кибератаки

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что от атаки вирусом Petya.A пострадали около 30 банковских учреждений.

Корреспондент.net собрал информацию о последствиях вируса.

В Раде не поддержали обвинения против нардепа Дейдея

Генпрокурор Юрий Луценко в ходе заседания регламентного комитета Верховной Рады Украины заявил, что нардепа от Народного фронта Евгения Дейдея обвиняют в незаконном обогащении на сумму 4,95 миллиона гривен.

Члены комитета почти единогласно не поддержали снятие неприкосновенности с Дейдея, так как, по их мнению, "выводы следствия обосновываются на допущениях, а законность получения доказательств является сомнительной".

Источник: korrespondent.net