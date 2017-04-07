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04. 07. 2017

СМИ: Определена дата визита Тиллерсона в Киев

Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона состоится 9 июля. Об это сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в дипломатических кругах..

Сообщается, что Тиллерсон прибудет в Украину 9 июля, это будет короткий визит на 2-2,5 часов. 

Этот визит считается достижением украинской дипломатии, он важен на фоне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в кулуарах саммита G20.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что во время визита Тиллерсона в Киев "будут продолжены наши наработки в Вашингтоне". Также в этом месяце ожидается визит генсекретаря ООН Антонио Гуттереша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Кроме того, президент анонсировал визит в Украину в августе министра энергетики США Рика Перри, а в ближайшие месяцы также визит министра обороны США Джеймса Мэттиса.

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Источник: korrespondent.net
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