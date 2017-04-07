Сутки в АТО: на Светлодарской дуге активизировались снайперы

За сутки 3 июля 22 раза применяли оружие против подразделений ВС Украины, которые выполняют задачи в пределах АТО. Об этом сообщает пресс-центр операции.

"Интенсивность вражеского артиллерийского огня вдоль всей линии боевого соприкосновения вчера относительно снизилась, однако такие обстрелы окончательно не прекратились. Скрывая свои преступления, противник продолжает более активно прибегать к вооруженным провокациям за темное время суток",- сказано в сообщении.

На приморском направлении восемь раз применяли оружие против военных. Вечером из 82-мм минометов обстреляли оборонительные укрепления вблизи Водяного. Несколько позже применяли там ручные противотанковые гранатометы. Неподалеку Широкино били из вооружения БМП. А по позициям украинских армейцев, которые держат оборону у Новотроицкого, Гнутово, Лебединского и Павлополя, противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В течение вчерашнего дня под Гнутово кроме систем ствольной артиллерии использовали переносные реактивные пусковые установки "Град - П" ( "Партизан").

На донецком направлении после активизации снайперских групп на Светлодарской дуге вчера вечером нарушали перемирие в южном пригороде Авдеевки, вблизи Опытного и в районе Майорска. Использовали исключительно пехотное вооружение, в частности гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего, в течение минувших суток на этом направлении было семь вражеских обстрелов.

На луганском направлении также было семь обстрелов. Артиллерийского вооружения на этой части линии соприкосновения противник вчера не использовал. Зато под огонь из гранатометов и стрелкового оружия прошедшие сутки попали опорные пункты украинских защитников неподалеку Новозвановки, Станицы Луганской, Донца, Желтого и Валуйского. Кроме того, еще до рассвета вблизи Новотошковское "работал" вражеский снайпер.

В результате обстрелов двое украинских воинов вчера погибли. Еще трое бойцов сил АТО получили огнестрельные ранения.

Напомним, за сутки 2 июля в АТО количество обстрелов существенно снизилось.

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Источник: korrespondent.net