Дело MH17: СМИ нашли место жительства Хмурого в РФ

Журналисты программы Nieuwsuur из Нидерландов подтвердили место жительства российского офицера в отставке Сергея Дубинского с позывным Хмурый в Ростовской области (РФ).

Они получили косвенные доказательства, что российский офицер в отставке, причастный к катастрофе майлайзийского лайнера МН17, живет в Ростовской области России.

Дубинский, согласно докладу расследователей международной волонтерской группы Bellingcat, организовал доставку на восток Украины установки Бук, которая сбила самолет.

По прибытию по указанному адресу, журналисты попросили ответившего в домофон человека передать Дубинскому, что с ним хотели бы переговорить журналисты.

"Но он не знает, что мы здесь", - сказал журналист человеку в домофон.

"Да пожалуйста, будьте здесь", - последовал ответ, на что журналист попросил передать Дубинскому, что журналисты хотели бы с ним поговорить.

"Я могу ему сказать, но вряд ли это что-то изменит", - сказали в ответ.

Напомним, ранее СБУ отказалась подтвердить, является ли сепаратист с позывным Хмурый офицером в отставке Сергеем Дубинским.

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Источник: korrespondent.net