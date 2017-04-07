Дело MH17: СМИ нашли место жительства Хмурого в РФ

Журналисты программы Nieuwsuur из Нидерландов подтвердили место жительства российского офицера в отставке Сергея Дубинского с позывным Хмурый в Ростовской области (РФ).
Они получили косвенные доказательства, что российский офицер в отставке, причастный к катастрофе майлайзийского лайнера МН17, живет в Ростовской области России.
Дубинский, согласно докладу расследователей международной волонтерской группы Bellingcat, организовал доставку на восток Украины установки Бук, которая сбила самолет.
По прибытию по указанному адресу, журналисты попросили ответившего в домофон человека передать Дубинскому, что с ним хотели бы переговорить журналисты.
"Но он не знает, что мы здесь", - сказал журналист человеку в домофон.
"Да пожалуйста, будьте здесь", - последовал ответ, на что журналист попросил передать Дубинскому, что журналисты хотели бы с ним поговорить.
"Я могу ему сказать, но вряд ли это что-то изменит", - сказали в ответ.
Напомним, ранее СБУ отказалась подтвердить, является ли сепаратист с позывным Хмурый офицером в отставке Сергеем Дубинским.
Эксперты показали новое фото Бука, сбившего MH17
Источник: korrespondent.net
новость
новость