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04. 07. 2017

Вирус Petyа: Компании M.E. Doc пригрозили уголовным делом

Украинская компания M.E. Doc, которая выпускает бухгалтерское программное обеспечение, может быть обвинена в связи с серьезной кибератакой на прошлой неделе, повлекший значительные повреждения компьютерных систем по всему миру. Об этом сообщает Радио Свобода.

Начальник киберполици Украины полковник Сергей Демидюк сообщил, что сотрудников базирующейся в Киеве компании неоднократно предупреждали, что их структура информационных технологий не является безопасной.

"Они об этом знали. Их много раз предупреждали различные антивирусные компании. За это пренебрежение эти люди предстанут перед уголовной ответственностью", - утверждает Демидюк.

Руководители компании M.E. Doc, Олеся Линник и ее отец Сергей, сообщили Reuters, что их программное обеспечение не отвечает за распространение вируса, и они не понимают выдвижения обвинений против них.

Напомним, ранее в киберполиции рассказали, как возобновить работу ПК после атаки.

Petyа никого не пожалел. Последствия супер-вируса

Источник: korrespondent.net
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