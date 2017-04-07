Янукович подал иск на Ощадбанк о защите репутации

Виктор Янукович подал иск в Печерский районный суд Киева на АО "Ощадбанк" о защите деловой репутации. Экс-президент требует опровержения информации о наличии у него и экс-премьера Николая Азарова в госбанке более $ 1,150 млрд. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Интересы АО "Ощадбанк" в споре об опровержении недостоверной информации представляют адвокаты GENTLS.

Как сообщил управляющий партнер GENTLS Олег Громовой, "23 июня в Печерском районном суде Киева состоялось первое судебное заседание по делу. Истец Янукович требует от суда защитить свою деловую репутацию, связывает нарушение своих прав с распространением, по его мнению, недостоверной информации о наличии у него с Азаровым в Ощадбанке более $1 млрд 150 млн".

"Я убежден, что иск необоснован минимум по трем причинам. Во-первых, истец не подтверждает доказательствами наличие у него деловой репутации, хотя требует ее защиты. Согласно постановлению пленума Верховного суда Украины от 27.02.2009 г. №1 под деловой репутацией понимается общественная оценка деловых и профессиональных качеств человека. Возникает вопрос, какая общественная оценка Януковича? ", - отметил Громовой.

По словам управляющего партнера GENTLS, если, по мнению адвокатов истца, деловая репутация Януковича положительная, и она могла пострадать, то это необходимо доказать.

"Пока таких доказательств нет, и я сомневаюсь, что они будут", - считает он.

"Во-вторых, странна сама позиция по обвинению банка в разглашении банковской тайны в ситуации, когда он сам, соблюдая банковскую тайну, отказался отвечать на вопрос журналиста о конкретных суммах и банковских счетах. То есть, утверждений о наличии у истца конкретных сумм в банка не было ", - отметил адвокат стороны"Ощадбанка.

Также в GENTLS обращают внимание на то, что договор между Януковичем и адвокатом подписан в феврале этого года, а местом подписания указывается м. Киев.

"И, наконец, третье - мы поставили под сомнение полномочия адвоката Януковича обращаться в суд с настоящим иском, поскольку договор о правовой помощи подписан в феврале 2017 года, в городе Киеве, хотя очевидно, что Януковича в Киеве в это время быть не могло", - добавил Громовой.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура арестовала имущество чиновников Януковича.

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Источник: korrespondent.net