В Николаевской области рухнула часть школы

В городе Новый Буг Николаевской области произошло обрушение части школы. Сначала начали рушиться окна на первом этаже здания, а потом "обвалились все три этажа", сообщают Новости-Н.

Как пишет Федор Левченко на своей странице в Facebook, школа №1 обвалилась около 21:30 понедельника.

"Была создана комиссия с местных чиновников. Приняли решение - для оценки угрозы пригласить обычных преподавателей с местного Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета, которые преподают строительное дело. Вечером, когда комиссия работа на территории школы, вначале начали рушиться окна на первом этаже, потом и все три этажа обвалились", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Площадь обрушившегося здания — около 300 куб. кв. метров, добавил Левченко.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове нашли бомбу возле школы.

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Источник: korrespondent.net