Лента RSS
Подписаться на ленту
04 июля 2017, вторник, 10:26
+21°C
Завтра +19°C
+21°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
04. 07. 2017

В Николаевской области рухнула часть школы

В городе Новый Буг Николаевской области произошло обрушение части школы. Сначала начали рушиться окна на первом этаже здания, а потом "обвалились все три этажа", сообщают Новости-Н.

Как пишет Федор Левченко на своей странице в Facebook, школа №1 обвалилась около 21:30 понедельника. 

"Была создана комиссия с местных чиновников. Приняли решение - для оценки угрозы пригласить обычных преподавателей с местного Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета, которые преподают строительное дело. Вечером, когда комиссия работа на территории школы, вначале начали рушиться окна на первом этаже, потом и все три этажа обвалились", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.  Площадь обрушившегося здания — около 300 куб. кв. метров, добавил Левченко.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове нашли бомбу возле школы.

В школе Винницы упало дерево, есть пострадавшие

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Анекдот все анекдоты

Что бы я ни собрался делать, у моей бабушки есть такая же история, в которой кто-то умер…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.