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04. 07. 2017

В Украину не пустили Владимира Машкова

Актера Владимира Машкова не пустили на съемки продолжения сериала «Ликвидация» в Одессу. Об этом рассказал режиссер Сергей Члиянц, сообщает Медуза.

Как рассказал Члиянц, год назад «старшие товарищи» попросили его поучаствовать в съемках второй части сериала, и несмотря на «непростое» время, все шло хорошо.

«Местные власти, а так же представители силовых структур, выразили серьезную поддержку проекту, а большинство уверяло в желании активно помогать съемкам фильма. И вдруг как гром среди ясного неба: Актеру Владимиру Машкову запрещен въезд на Украину. Какая же Ликвидация без Давида Гоцмана?! Итак: съемки сорваны», — рассказал Члиянц.

По версии издания, запрет на въезд связан с посещением Крыма, где Машков снимался в фильме «Экипаж». По украинским законам, в Крым нельзя въезжать без разрешения украинских властей.

Напомним, Владимир Машков сыграл в сериале «Ликвидация» главную роль Давида Гоцмана, начальника отдела по борьбе с бандитизмом Одесского уголовного розыска.

Сериал Сергея Урсуляка вышел в 2007 году. В 2015-м стало известно, что у сериала выйдет продолжение. Урсуляк отказался его снимать.

Ранее вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что за 2 дня фестиваля Atlas в Украину не пустили семерых певцов из России.

Источник: korrespondent.net
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