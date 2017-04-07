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04. 07. 2017

На Закарпатье во время движения загорелся автобус

Маршрутка Мукачево-Пузнякивцы загорелась утром 4 июля. Автобус ехал в Мукачево, когда его пассажиры почувствовали запах дыма. Через мгновение в салоне автобуса появился огонь. Люди успели выбежать, пишет Мукачево.нет.

По словам свидетелей, водитель маршрутки огнетушителя не было, и попросил его у водителя авто, которое проезжали рядом. К счастью никто не пострадал.

На место были вызваны пожарные, приехали два авто спасателей. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро загорелась маршрутка.

На Луганщине перевернулась маршрутка: 12 пострадавших

Источник: korrespondent.net
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