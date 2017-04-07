В Одесской области обокрали храм

Неизвестные похитили деньги из Свято-Рождество-Богородичного храма УПЦ МП, что в селе Сычавка Лиманского района. Инцидент произошел ночью 2 июля, сообщает местное издание Думская

Преступники проникли через окно в алтарной части храма. Они разбили ящик для пожертвований и взломали сейф, откуда украли деньги, предназначавшиеся на реставрацию храма и помощь нуждающимся.

В епархии добавили, что по сравнению с предыдущими преступлениями в храмах области воры воздержались от погрома, но, чувствуя свою безнаказанность, оставили орудия вскрытия внутри сейфа.

Напомним, в апреле 2017 на столичном Байковом кладбище неизвестные похитили бронзовые элементы памятника на могиле украинской поэтессы Леси Украинки .

Источник: korrespondent.net