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04. 07. 2017

В Одесской области обокрали храм

Неизвестные похитили деньги из Свято-Рождество-Богородичного храма УПЦ МП, что в селе Сычавка Лиманского района. Инцидент произошел ночью 2 июля, сообщает местное издание Думская

Преступники проникли через окно в алтарной части храма. Они разбили ящик для пожертвований и взломали сейф, откуда украли деньги, предназначавшиеся на реставрацию храма и помощь нуждающимся.

В епархии добавили, что по сравнению с предыдущими преступлениями в храмах области воры воздержались от погрома, но, чувствуя свою безнаказанность, оставили орудия вскрытия внутри сейфа.

 
 
 
 Напомним, в апреле 2017 на столичном Байковом кладбище неизвестные похитили бронзовые элементы памятника на могиле украинской поэтессы Леси Украинки.

Источник: korrespondent.net
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