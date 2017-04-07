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04. 07. 2017

СБУ накрыла крупную финансовую пирамиду

Многомиллионную финансовую пирамиду обнаружили сотрудники СБУ на Днепропетровщине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как отмечается, руководители двух страховых компаний с признаками финансовой пирамиды незаконно присваивали деньги граждан, обещая своим вкладчикам заоблачные доходы от размещения депозитных вкладов и страховых взносов на их счетах.

Преступники действовали на территории Киева, Житомира, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Полтавы, Запорожья, Чернигова, Кропивницкого, Мариуполя, Херсона и Николаева.

"За три года существования так называемого кредитно-финансового учреждения количество пострадавших составляет почти 30 тыс. граждан Украины. Руководителями пирамиды присвоено более 75 млн гривен", - сказано в сообщении.

По данным СБУ, уже задержаны и объявлено о подозрении двум дельцам, причастным к организации преступной схемы.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ поймала "минера" столичного метро.

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Источник: korrespondent.net
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