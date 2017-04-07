Меркель в предвыборной программе упомянула Украину

В предвыборной программе партий Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель и баварского Христианско-социального союза (ХСС) под руководством Хорста Зеегофера упоминается и вопрос конфликта в Украине. Речь идет, в частности, о ситуации в контексте европейской безопасности, сообщает Deutsche Welle.

В настоящее время "территориальная целостность Украины поставлена под вопрос из-за российской агрессии", отмечается в предвыборной программе ХДС/ХСС в разделе, где речь идет о Европе и безопасности.

Христианские демократы отметили, что "европейцы должны последовательно, чем раньше, брать свою судьбу в собственные руки". Политические силы заявили о важности "Европы, которая способна защищать свои интересы и брать на себя международную ответственность (...) которая, в случае необходимости, также может совместно себя защитить".

"Мы должны осознавать нашу геостратегическую ответственность за свободу и мир и помогать в улаживании конфликтов неподалеку от нас. Поэтому ЕС вовлечен к урегулированию конфликта между Россией и Украиной", – отметили в своей программе ХДС/ХСС, а также призвали Россию выполнять Минские соглашения.

Напомним, 8 июля в Гамбурге Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин в формате рабочего завтрака обсудят ситуацию в Украине.

Источник: korrespondent.net