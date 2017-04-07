Создана карта опасных пляжей Украины

Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины разработали интерактивную карту, на которой обозначены опасные для купания пляжи и зоны отдыха. Об этом сообщается на сайте организации.
"На интерактивной карте вы найдете информацию о нерекомендованных для купания пляжах и рекреационных зонах южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье, и Киева", - говорится в публикации.
В частности, по состоянию на вторник, 4 июля, в перечень попали пляж Водоворот в Деснянском районе столицы, городские пляжи Радуга в Первомайске Николаевской области, Правый берег в Запорожье, Стрелка и Чайка в Николаеве, а также зона отдыха Приморского района Мариуполя Донецкой области.
Как отмечают эксперты центра, качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактоположительные кишечные палочки).
Представленная интерактивная карта обновляется еженедельно.
Напомним, 14 июня по результатам обследования Госпродпотребслужбы было подписано около 50 процентов от общего количества паспортов пляжей.
Источник: korrespondent.net