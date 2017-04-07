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04. 07. 2017

Создана карта опасных пляжей Украины

Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины разработали интерактивную карту, на которой обозначены опасные для купания пляжи и зоны отдыха. Об этом сообщается на сайте организации.

"На интерактивной карте вы найдете информацию о нерекомендованных для купания пляжах и рекреационных зонах южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье, и Киева", - говорится в публикации.

В частности, по состоянию на вторник, 4 июля, в перечень попали пляж Водоворот в Деснянском районе столицы, городские пляжи Радуга в Первомайске Николаевской области, Правый берег в Запорожье, Стрелка и Чайка в Николаеве, а также зона отдыха Приморского района Мариуполя Донецкой области.

Как отмечают эксперты центра, качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактоположительные кишечные палочки).

Представленная ​​интерактивная карта обновляется еженедельно.

Напомним, 14 июня по результатам обследования Госпродпотребслужбы было подписано около 50 процентов от общего количества паспортов пляжей.

Источник: korrespondent.net
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