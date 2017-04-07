Луценко рассказал о сути подозрения Довгому

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ собрала достаточно материалов для того, чтобы выдвинуть подозрение народному депутату Олесю Довгому. Об этом Луценко заявил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам регламента относительно представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Олеся Довгого.

"Мы считаем, что у нас достаточно собранных материалов для того, чтобы выдвинуть подозрение действующему народному депутату Олесю Довгому в том, что он, четко осознавая, после подписания им лично визы на рассмотрение ходатайства жилищного кооператива "Технолог", что они просят около 100 га в пределах заказника местного значения, который определялся неотмененным решением Киевского городского совета от 2005 года, поставил вопреки Регламенту Киевского городского совета его в повестку дня в неустановленном порядке. Заставив при этом действовать определенным образом господина Евлаха, руководителя соответствующей комиссии, а также ставил на голосование без раздачи материалов, чем также нарушил Регламент.

Мы считаем, что это свидетельствует о злоупотреблении служебными обязанностями секретаря Киевского городского совета Довгого, что привело к тяжким последствиям, а именно выведение из собственности киевской общины земли на нормативно-денежную оценку свыше 81 млн грн", - сказал он.

Напомним, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко направил в парламент представление на снятие неприкосновенности с внефракционного народного депутата Олеся Довгого. Представление касается уголовного дела, возбужденного по факту незаконного отчуждения 10 земельных участков природно-заповедного фонда заказника Остров Жуков общей площадью 44,25 га. Государству был нанесен ущерб на сумму более 1,2 млрд гривен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины.

Источник: korrespondent.net