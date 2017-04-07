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04. 07. 2017

Пограничники запретили въезд 70 артистам из РФ

Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в Украину 70 российским артистам. Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина спикер ведомства Олег Слободян.

По его словам, запрет на въезд поставлен на три года, причина – незаконное посещение Крыма.

Комментируя информацию, что якобы украинские пограничники отказали во въезде российскому актеру Владимиру Машкову, спикер погранведомства сказал: "Это неправда. Он не ехал через украинскую границу, соответственно украинские пограничники с ним не имели дело".

"В случае если он появится на границе, то Госпогранслужба будет действовать в соответствии с украинским законодательством и на месте принимать решение", – пояснил Слободян.

Напомним, пограничники с начала 2017 года запретили въезд в Украину 2500 иностранцам, 616 из них россияне.

Источник: korrespondent.net
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