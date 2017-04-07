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04. 07. 2017

Польша: Украина с Бандерой не войдет в Европу

Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Евросоюз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wPolityce.

"Экономическое сотрудничество, к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 1990-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Уже имея такой опыт, мы будем твердо требовать от Украины, чтобы все дела были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве", – сказал он.

Ващиковский отметил, что в случае нерешения этих вопросов может возникнуть ситуация, существующая у Греции и Македонии. Последняя не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС из-за несогласия Греции с названием Македонии.

Ранее польский посол в Украине Ян Пекло заявил, что вопрос героизации лидера ОУН Степана Бандеры в Украине никак не повлияет на отношения Украины и Польши.

Источник: korrespondent.net
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