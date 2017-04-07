Силы коалиции вошли в самую укрепленную часть Ракки

"Сирийские демократические силы" (SDF) при поддержке коалиции США прорвали оборону боевиков "Исламского государства" в Старом городе Ракка.

Американское командование сообщило, что силы коалиции поддержали наступление сирийских сил "в наиболее укрепленной части Ракка, открыв два небольших проходы в стене Рафика, которая окружает Старый город".

SDF столкнулись с сильным сопротивлением, так как боевики и деловые используют стену в качестве оборонительной позиции и установили там мины и самодельные взрывные устройства против наступающих бойцов.

Специальный посланник президента США в коалиции Бретт МакГерк написал в Twitter, что прорыв стены в Ракке стал "ключевым моментом в кампании по освобождению города".

Ранее Дамаск пригрозил Вашингтону "ответным ударом от союзников" в случае атаки по правительственным войскам Сирии наподобие ракетного удара, нанесенного США по авиабазе ВВС Сирии весной этого года.

Источник: korrespondent.net