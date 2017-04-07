В Раде не поддержали обвинения против Довгого

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата Олеся Довгого ("Воля народа"). В частности, комитет считает, что представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности с Довгого содержит недостатки в части обоснования совершенных злоупотреблений.

"Комитет считает, что представление содержит существенные недостатки в части обоснования злоупотребления народным депутатом Довгим своими полномочиями на должности секретаря Киевского городского совета", – говорится в выводе комитета.

Также комитет принял решение направить соответствующий вывод, представление и объяснения Довгого спикеру Рады Андрею Парубию.

Отметим, Луценко заявил, что Довгий нанес столичной общине ущерб на более чем 80 млн гривен.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам регламента не поддержал представление ГПУ о снятии неприкосновенности с нардепа от Народного фронта Евгения Дейдея.

Источник: korrespondent.net