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04. 07. 2017

СБУ объявила в розыск журналиста Чаленко

Управление СБУ в Харьковской области объявило в розыск журналиста Александра Чаленко за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины, в графе «Лица, которые скрываются от органов власти».

Указывается, что Чаленко пропал 22 января 2016 года и разыскивается по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Напомним, Александр Чаленко работал в газете Сегодня, интернет-издании Обозреватель. По данным СМИ, сейчас он живет в России и работает обозревателем издания Ukraina.ru.

Источник: korrespondent.net
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Украина
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