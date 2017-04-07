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04. 07. 2017

В Украине отменят пошлину на канадские б/у авто

Пошлина на импорт в Украину бывших в употреблении автомобилей, произведенных в Канаде, будет составлять 0%. При этом не важно, из какой страны был ввезен транспортное средство. Об этом в интервью UBR.ua заявил гендиректор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Также постепенно отменят пошлины на новые авто.

"Пошлины на новые легковушки из Канады обнулят не сразу. Предусмотрен переходной период на восемь лет. В первый год придется платить 7/8 от базовой ставки в 7% от таможенной стоимости, то есть, 6,125%, во второй год — 3/4 (5,25%) и т.д.", - заявил Назаренко.

Также придется платить еще 20% НДС. Но даже при этом растаможка получится дешевле, чем в случае с европейскими авто. Если на последние на таможне начисляют порядка 30-33% от стоимости, то плата за канадские ориентировочно составит 27-29%.

Напомним, ранее Канада ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной.

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Источник: korrespondent.net
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Украина
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