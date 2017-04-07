В Украину привезли сыворотку от ботулизма

Впервые с 2014 года в Украине появилась сыворотка от ботулизма, сообщила руководитель МЗ Ульяна Супрун, передает ВВС.

Первую партию - 25 курсов лечения - канадского антитоксина предоставила Программа развития ООН. По словам директора организации в Украине Янтомаса Химстра, это самая качественная сыворотка, она лечит все семь типов ботулизма, и подходит как для взрослых, так и для детей.

Этой партии хватит для 25 человек. Стоимость партии составляет 2,5 миллиона гривен, ее Украине предоставили в качестве гуманитарной помощи. Лекарство будет храниться на спецскладах Минздрава.

Сейчас, по словам Супрун, в Украине нет людей, госпитализированных с подозрением на ботулизм. "Текущая поставка позволит сформировать базовый запас, который будет использован для немедленного лечения новых случаев", - отметили в Минздраве.

"Когда месяц назад к нам обратилась министр, мы обнаружили, что невозможно быстро найти эти лекарства на рынке, поскольку государства обычно заказывают их вперед", - отметил господин Химстра.

По его словам, в странах ЕС такой болезни нет, поскольку там люди заботятся о чистоте продуктов.

"Это вопрос безопасности пищевых продуктов. В Украине следует провести серьезный образовательный курс для населения", - добавил он.

Как сообщалось, с начала года в Украине зафиксировали уже 76 случаев заболевания ботулизмом, 8 человек умерли. Крупнейшим источником заражения является рыба, вяленая в домашних условиях. Среди факторов риска также соленая рыба и рыбные консервы.

Источник: korrespondent.net