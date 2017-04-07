Киев не пустил посещавшего Крым чешского депутата

Чешского депутата Милана Шарапатку, который ехал на семинар Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве, не выпустили из аэропорта. Об этом сообщает издание Ceskenoviny.cz.

По данным издания, в воскресенье, 2 июля, депутат Шарапатка прибыл в Киев с другими депутатами. Но чеху пришлось остаться в транзитной зоне киевского аэропорта, а затем его вернули в Чехию.

"Я спрашивал, что стало причиной отказа, но мне отказались ее сообщать. Я остался в транзитной зоне, в то время как моих коллег пропустили", - рассказал Шарапатка.

"Я ожидаю, что Чехия отреагирует на этот инцидент. Я считаю, что она должна также запретить въезд на территорию страны десяткам депутатов украинского парламента, исповедующих национал-фашистскую идеологию Степана Бандеры. Это опасно не только для нас, но и для всего мира ", - написал депутат в своем блоге по поводу запрета на въезд.

Сообщается, что три года назад Милан Шарапатка был в Крыму в качестве наблюдателя на "референдуме" о присоединении полуострова к России.

Но чех считает, что это не было причиной отказа ему во въезде.

"С тех пор я был в Украине несколько раз с тем же паспортом, и никаких проблем не было", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Михалкову и Задорнову запретили въезд в Украину.

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Источник: korrespondent.net