В ФРГ предупреждают о российских кибератаках накануне выборов в бундестаг

Федеральное ведомство по охране конституции Германии предупредило об опасности кибератак со стороны российских хакеров перед выборами в бундестаг в сентябре. В отчете за 2016 год, озвученном главой ведомства Ханс-Георгом Масеном во вторник, 4 июля, на пресс-конференции в Берлине, говорится, что "целью российского воздействия могут стать немецкие партии или политики". "Возмущенные реакции в Соединенных Штатах свидетельствуют о том, что подобные действия, предпринимаемые с целью вмешательства, могут иметь существенные последствия для внутриполитических отношений в стране", - отмечается в документе.

Как сказано далее в отчете, жертвы шпионажа, чья электронная почта или другие конфиденциальные данные стали объектом слежки, должны в любой момент быть готовы к тому, что щекотливая или компрометирующая информация может стать общеизвестной. К наиболее вероятным заказчикам хакерских атак относятся Россия, Китай и Иран, хотя разведки других стран также обладают технической базой, необходимой для кибершпионажа, уверены в Федеральном ведомстве по охране конституции, которое выполняет, в частности, функции контрразведки.

Наиболее вероятными объектами кибератак могут стать министерство иностранных дел ФРГ, министерство финансов, министерство экономики, а также посольства Германии за рубежом, говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции. Кроме того, хакеры также могут предпринимать попытки получить доступ к базе данных бундесвера и ведомству федерального канцлера.

В то же время Ханс-Георг Масен отметил, что у сотрудников его ведомства нет информации о том, что жертвой кибератак могут стать какие-то конкретные немецкие партии или политики.

Ранее бундестаг подавляющим большинством голосов принял поправку в основной закон Германии, лишающую экстремистские партии возможности получать государственное финансирование.

Источник: korrespondent.net