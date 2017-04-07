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04. 07. 2017

НАТО предоставило Украине оборудование для разминирования

Организация североатлантического договора (НАТО) передала пиротехническим подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оборудование на 64 тыс. евро,  сообщает пресс-служба ГосЧС.

"4 июля в ГосЧС состоялась церемония передачи нового оборудования для пиротехнических подразделений Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям от Североатлантического альянса (НАТО)... общей стоимостью 64 тыс. евро", - говорится в сообщении.

В частности пиротехники получили средства индивидуальной бронезащиты, современные металлодетекторы для поиска взрывоопасных предметов, а также средства обеспечения проведения работ по разминированию.

Отметим, что помощь предоставлена НАТО в рамках проекта поддержки проведения гуманитарного разминирования в Украине взрывоопасных предметов.

Кроме того, сообщается, что ученые Украины и Норвегии разрабатывают проект создания ЗD-миноискателя. Задачей проекта, который реализуется при поддержке НАТО, является разработка уникального устройства, которое в любой почве сможет установить место взрывоопасного предмета и вывести на монитор его изображение в трех измерениях.

Напомним, 3 июля Помощник генерального секретаря НАТО Сорина Думитру Дукару заявил, что НАТО поддерживает мирное решение конфликта на востоке Украины, полностью уважая ее суверенитет и территориальную целостность.

Источник: korrespondent.net
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Украина
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