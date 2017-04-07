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04. 07. 2017

Укроборонпром испытал партию обновленных САУ

Шепетовский ремонтный завод провел испытания партии самоходных артиллерийских установок 2С3 Акация и 2С1 Гвоздика перед передачей в войска силы Украины. Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома.

По информации пресс-службы концерна, САУ успешно осуществили серию выстрелов и марш-бросок на специальном полигоне в Хмельницкой области.

2С3 Акация, которая прошла цикл восстановления всех систем, оснащена 152-мм гаубицей, которая способна вести огонь на расстоянии 17-20 км, в том числе – современными управляемыми снарядами типа Квітник. Боевая машина весом в 27,5 т может двигаться со скоростью до 60 км/ч, благодаря чему достигается высокая мобильность и гибкость применения на поле боя.

В свою очередь 2С1 "Гвоздика" оснащена гаубицей меньшего калибра – 122-мм – с дальностью поражения целей около 15 км. Более легкая Гвоздика массой 15,7 т также может двигаться со скоростью 60 км/ч, при этом машина имеет возможность форсировать водные преграды вплавь.

Также отмечается, что начиная с 2013 года, Шепетовский ремонтный завод в четыре разаувеличил объемы производства.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Киевский бронетанковый завод провел успешные испытания новой партии БТР-3ДА, которые были переданы Национальной гвардии Украины.

Источник: korrespondent.net
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