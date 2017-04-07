Каталония провозгласит независимость сразу после референдума

Каталония намерена провозгласить независимость от Испании сразу после референдума в октябре, если жители региона выступят в поддержку независимости. Соответствующее решение приняла правящая коалиция в Каталонии во вторник, 4 июля.

"Если большинство голосов будет за создание Каталонской республики, очевидно, что независимость должна быть объявлена немедленно", – отметила представитель правящей коалиции Габриэла Серра.

О немедленном провозглашении независимости говорится в законе, который исключает Каталонию из правовой системы Испании.

Напомним, референдум о независимости Каталонии должен пройти 1 октября 2017 года. В то же время правительство Испании неоднократно подчеркивало, что не позволит такому референдуму состояться.

Источник: korrespondent.net